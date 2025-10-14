Отмениха смъртната присъда на модел
Смъртната присъда на Глория в „Трейтърс“ бе отменена след мисията.
Това стана възможно, след като нейният червен отбор премина най-бързо с джипа по трасето за 9.10 секунди. Втори остана зеления тим, който опитваше да спаси Владо Николов, с 9.27 секунди.
Отборите на другите двама със смъртни присъди – Невена Бозукова и Антон Стефанов, завършиха съответно трети и четвърти.
След като разбра, че остава в играта, Глория изпадна в еуфория и отдаде дължимото на съотборницте си, след които беше и новия й любим мъж в реалния живот Дани Петканов.
Безкрайно съм благодарна на отбора. Тези тримата даваха всичко от себе си, за да ми спечелят щит. Това е насравнимо чувство, заяви емоционално по бТВ Глория.
Главата на една от другите потенциални жертви – Владо, Неве и Антон, ще падне още тази вечер, в случай, че някой не бъде прогонен на кръглата маса преди това.
