Отмениха влака от Видин до София след Бели извор заради трагичния инцидент с 16-годишно момче
Снимка: Пиксабей
Обедният бърз влак от Видин за София е отменен след гара Бели извор. Пътниците се извозват с автобуси, сочи информация на сайта на БДЖ.
Бързият влак от Варна за София изчаква на гара Мездра автобусите с пътниците от видинския влак.
Композицията престояваше в гара Бели извор поради инцидент на железния път.
Момче на 16 години беше ударено от локомотив в района на надлеза при КАТ във Враца и загина на място, припомня БТА.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!