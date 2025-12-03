Отмениха влака от Видин до София след Бели извор заради трагичния инцидент с 16-годишно момче

Снимка: Пиксабей

Обедният бърз влак от Видин за София е отменен след гара Бели извор. Пътниците се извозват с автобуси, сочи информация на сайта на БДЖ.

Бързият влак от Варна за София изчаква на гара Мездра автобусите с пътниците от видинския влак.

Композицията престояваше в гара Бели извор поради инцидент на железния път.

Момче на 16 години беше ударено от локомотив в района на надлеза при КАТ във Враца и загина на място, припомня БТА.

