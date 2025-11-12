Отмениха заседанието на Тристранния съвет, насрочено за утре

Снимка: Булфото

Заместник министър-председателят и председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество Томислав Дончев отмени насроченото за утре заседание на Съвета.

Причината за това е отказът на национално представителните организации на работодателите да участват в свиканото заседание, посочва БНТ.

В своята работа правителството винаги се е ръководило от принципната позиция, че социалният диалог е необходим при всички важни решения в страната. Добрият управленски тон изискваше да се консултираме с всички социални партньори, но повторният отказ на част от тях да участват в заседанието на НСТС дава ясна оценка за отношението им към бюджета, заявиха от правителствената информационна служба.

Правителството ще одобри законопроектите, свързани с Бюджет 2026 във вида, съгласуван с партиите, подкрепящи правителството.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!