Отменят Черния петък

Американските компании намаляват отстъпките или изцяло отменят разпродажбите за Черен петък поради митата, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп на страни, които доставят суровини за техните стоки, съобщи аг. Bloomberg, цитира Факти.

„Не виждаме финансовата полза от предлагането на отстъпки, защото цените на нашите продукти са високи поради митата“, каза Дан Пескорс, ръководител на Upstream Brands, цитиран от агенцията. Компанията продава продукти на Amazon marketplace, произведени в страни, срещу които Тръмп е наложил мита. Например, цената на меден кухненски прибор за отделяне на цветовете от стъблата им се е увеличила с над 50% за една година поради митата върху медта.

Компания, която продава електрически масажори и друго уелнес оборудване, повиши цените на продуктите си с 5-7% и започна да премества производството си извън Китай отново заради митата. Според главния изпълнителен директор, марката просто не може да си позволи същите отстъпки като миналата година.

Компаниите рискуват да загубят клиенти, като намаляват отстъпките и отменят промоциите. Според проучване, проведено от консултантската фирма PricewaterhouseCoopers, потребителите планират да харчат средно с 5% по-малко в магазините по време на празничния сезон през 2025 г., отколкото миналата година. Сред младите хора на възраст от 17 до 28 години тази цифра достига 23%.

„Черен петък“ традиционно е петъкът след Деня на благодарността в САЩ, който открива коледния пазарен сезон. Обикновено това е между 23 и 29 ноември. Първоначално промоционалната кампания „Черен петък“ се провеждаше предимно във физически магазини и продължаваше само до края на уикенда- С течение на годините, и особено след пандемията от коронавирус тя се премести онлайн.

