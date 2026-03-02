Отменят полети от и до Атина

Снимка: Пиксабей

Над 100 са вече отменените полети от и до международното летище „Елефтериос Венизелос“ в гръцката столица Атина от събота насам заради ситуацията в Близкия изток, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“.

Отменените полети засягат десетки хиляди пътници, блокирани в различни точки на света, посочва изданието.

Според информацията само за днес отменените пътнически полети са 44 от и до различни дестинации в Близкия Изток.

До момента Бахрейн, Иран, Ирак, Израел, Йордания, Кувейт, Катар, Саудитска Арабия, Сирия и Обединените арабски емирства са обявили пълно или частично затваряне на въздушното си пространство, довело до масови спирания, анулирания и пренасочвания на полети на международно ниво, пише „Катимерини“.

Освен маршрутите до Близкия изток са засегнати и други направления, като например Индия, като авиокомпанията „IndiGo“ е преустановила полетите от Атина до Ню Делхи и Мумбай, предаде БТА.

Според информацията от събота до сутрешните часове на 4 март гръцката „Иджийн еърлайнс“ е обявила отмяната на 48 полета от и до летищата в Тел Авив, Ербил, Багдад, Бейрут, Дубай, Абу Даби, Рияд и Джеда. По данни на компанията отменените полети засягат около 4500 пътници, като в зависимост от развитието на обстановката в региона не се изключва спиране на полети и след 4 март.

Авиокомпания „Скай експрес“ съобщи, че до 5 март отменя полетите от и до летище Тел Авив.

Заради ударите по британската база в Акротири EasyJet и Lufthansa Group отмениха днешните си полети до Кипър.

