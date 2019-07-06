Отново: Мощно земетресение в Калифорния

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То е най-силното в щата от 25 години насам

Ново мощно земетресение разтърси Южна Калифорния, предаде БГНЕС. Трусът с магнитуд 7,1 беше регистриран на около 200 километра североизточно от Лос Анджелис, отново в близост до град Риджкрест.

Той е по-силен дори от земетресението с магнитуд 6,4 от четвъртък, което беше най-мощното в Калифорния от 25 години.

Според европейски агенции новото земетресение е с магнитуд 7,1, докато в Геологическият топографски институт на САЩ (USGS) го измерва като 6,9. Все още не е ясно дали има пострадали и материални щети.

След труса в четвъртък имаше няколко леко пострадали и два пожара. Около 30 души са транспортирани до центровете за спешна помощ, по-скоро в резултат на паника, отколкото на физически наранявания.

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