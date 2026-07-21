Отново активираха BG-ALERT за област Благоевград
снимка: МВР
Възможна е буря в тъмната част на денонощието за област Благоевград, гласи съобщение от системата BG-ALERT, получено от жителите на областта. Това става ясно от публикации в социалните мрежи.
В текста се посочва още:
Съветваме гражданите да предприемат необходимите действия за своята безопасност и опазване на имуществото си", предаде "Фокус".
Припомняме, че областният управител на област Благорвград Васил Трендафилов и вчера активира системата за предупреждение на населението за опасност BG-ALERT.
Редактор "Екип на Петел",
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