реклама

Отново е блокирано движението за тирове на ГКПП "Илинден" и "Кулата"

18.12.2025 / 13:56 0

кадър: бТВ

Отново е блокирано движението за тирове ГКПП "Илинден" и "Кулата" заради протест на гръцки фермери, съобщиха от АПИ.

Гръцките фермери протестират вече близо 15 дни заради ниски субсидии, високи разходи и корупция.  

Над 10 000 фермери от цяла Европа протестират в Брюксел днес. Това е първият път, когато представители от всяка страна от ЕС се събират, за да изискат спешни действия за бъдещето на селското стопанство на ЕС. Протестът се провежда в деня, в който Европейският съвет обсъжда бъдещата Многогодишна финансова рамка (МФР), пише "Фокус".

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама