Отново е номиниран в „Игри на волята“

12.11.2025 / 22:13 0

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Независимо думите на Безименните в „Игри на волята“, че ако се стигне до съвет, то ще се номинират на база представяне, а не на база коалиция, това не се случи.

Ивайло отново получи най-много гласове.

Така той за пореден път отива на елиминационна битка. Този път обаче неговият опонент ще стане ясен утре.

 

