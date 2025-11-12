Отново е номиниран в „Игри на волята“

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Независимо думите на Безименните в „Игри на волята“, че ако се стигне до съвет, то ще се номинират на база представяне, а не на база коалиция, това не се случи.

Ивайло отново получи най-много гласове.

Така той за пореден път отива на елиминационна битка. Този път обаче неговият опонент ще стане ясен утре.

