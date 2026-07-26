Отново е време за дербито на Варна

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Черно море и Спартак (Варна) се изправят един срещу друг в сблъсък от втория кръг на efbet Лига. Градското дерби на "Тича" е от 19:00 часа и ще бъде ръководено от Драгомир Драганов, пише Спортал.бг.

"Моряците" започнаха новия сезон с равенство срещу Ботев (Враца), но със сигурност има за какво да съжаляват, тъй като допуснаха изравняване в 95-ата минута. Подобна бе ситуацията и при "соколите", които имаха преднина от два гола срещу ЦСКА 1948 на почивката, но впоследствие също трябваше да се задоволят само с точка.

В дните преди големия двубой от Спартак информираха, че ще ангажират бивш международен съдия на ФИФА и дългогодишен наблюдател на УЕФА, който да извърши независим професионален анализ на всички съдийски решения по време на мача.

"Зелено-белите" се подсилиха с бившия вратар на Лудогорец Дамян Христов, а добрата новина за треньора Илиан Илиев е, че ще може да разчита на Асен Дончев, Ертан Томбак и Селсо Сидней, които пропуснаха срещата във Враца. Аут обаче остава Хорхе Падийя.

В лагера на гостите след изтърпяно наказание се завръщат Вашко Оливейра и Антон Иванов. Димо Кръстев, Джонатан Хуртадо, Закария Тиндано и Хосе Буа няма да бъдат на разположение на Гьоко Хаджиевски за днешното дерби.

Последният сблъсък между двата отбора на "Тича" завърши при нулево равенство през февруари тази година, а Черно море няма загуба в последните 10 дербита.

Редактор "Екип на Петел",

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