Отново гори над квартал Аспарухово
07.09.2025 / 14:07 1
Снимка В. Тодоров
В социалните мрежи се появиха снимки на огромен пушек над варненския квартал Аспарухово. Според читатели гори над къщите на местност Джанавара.
По нова информация гори поляна и част от гора. Няма в близост постройки.
Има 4 пожарни в момента.
