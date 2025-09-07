реклама

Отново гори над квартал Аспарухово

07.09.2025 / 14:07 1

Снимка В. Тодоров

В социалните мрежи се появиха снимки на огромен пушек над варненския квартал Аспарухово. Според читатели гори над къщите на местност Джанавара.

По нова информация гори поляна и част от гора. Няма в близост постройки.

 

Има 4 пожарни в момента.

 

Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 27 минути)
Рейтинг: 503974 | Одобрение: 92674
Дърветата там не ги ли изсякаха сиганите, че е останало нещо да гори ?
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

