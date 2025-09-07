Отново гори над квартал Аспарухово

Снимка В. Тодоров

В социалните мрежи се появиха снимки на огромен пушек над варненския квартал Аспарухово. Според читатели гори над къщите на местност Джанавара.

По нова информация гори поляна и част от гора. Няма в близост постройки.

Има 4 пожарни в момента.

