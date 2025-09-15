Отново откриха наркотици в затворническото общежитие в Смолян

Пиксабей

На 12 септември в РУ-Смолян е образувано бързо производство срещу 43-годишен мъж от Несебър, който изтърпява наказание "лишаване от свобода“ в Затворническо общежитие от открит тип – Смолян, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Около 09:00 часа същия ден, в обитаваното от него помещение са открити 4,66 грама високорискови наркотични вещества, които при полеви тест са реагирали положително на синтетичен канабиноид, пише Фокус.

