Отново пожар в Рила, няма опасност за населени места

Снимки: Югозападно държавно предприятие

Пожар гори в труднодостъпен терен над село Горна Осеново, в територията на Национален парк Рила.

Гори иглолистна гора и листна маса, съобщават от Югозападното държавно предприятие.



Първи на място пристигат горски служители от ДГС Симитли към ЮЗДП. Изпратено е подкрепление и от ДГС Благоевград.

Огънят бушува в труднодостъпен терен на над 1800 метра надморска височина. Пожарът е далеч от населени места и вилни зони.

Междувременно локализираха пожара край Якоруда, който пламна по-рано днес. Огънят е засегнал над 50 декара борова гора, сухи треви и храсти, информира БНТ.

На място остават горски служители, пожарникари и доброволци, които да наблюдават тлеещите огнища да не пламнат отново на нови територии.

