Отново проблем с интернет в Турция

Снимка Pixabay

Абонатите на Türk Telekom съобщиха за подобни забавяния и проблеми с достъпа. Тези проблеми отново повдигнаха въпроса: „Интернетът не работи ли?“ И така, защо интернетът на Türk Telekom не работи и кога проблемът ще бъде решен? Ето подробностите...

Срива ли се интернетът?

Напоследък абонатите на Türk Telekom споменават в социалните мрежи проблемите, които изпитват както с мобилните, така и с фиксираните си интернет връзки, пише haberler.com.

Въпреки че много потребители заявяват, че имат проблеми с достъпа до интернет, в социалните медии се споделят много публикации за проблема.

ПРИЧИНАТА ЗА ПРОБЛЕМА НЕ Е ЯСНА ОЩЕ

Не е публикувано официално обяснение относно причината за забавянето на интернет връзката и проблемите с достъпа. Потребителите смятат, че прекъсванията може да са се дължали на технически проблем или претоварване.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!