Отново разкъсване на мантинела: Микробус се обърна на магистрала „Тракия“

Снимка Булфото

Микробус се обърна на 138 км на автомагистрала „Тракия“. Катастрофата е станала в посока Бургас след входа за Пловдив.

Бус и автомобил с чужди регистрации са се ударили и обърнали. Мантинелата в участъка е разкъсана. Движението се извършва с повишено внимание.

Очаквайте подробности, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!