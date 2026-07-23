Отново разкъсване на мантинела: Микробус се обърна на магистрала „Тракия“
23.07.2026 / 17:15 0
Снимка Булфото
Микробус се обърна на 138 км на автомагистрала „Тракия“. Катастрофата е станала в посока Бургас след входа за Пловдив.
Бус и автомобил с чужди регистрации са се ударили и обърнали. Мантинелата в участъка е разкъсана. Движението се извършва с повишено внимание.
Очаквайте подробности, пише btvnovinite.bg.
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