Отново санкционираха чужденци, влезли в рилското езеро Рибното

НП "Рила"

Парковата охрана отново санкционира двама чужди граждани, нарушили режимите в Национален парк „Рила“.

Случаят е от 20 юли, когато при съвместен обход на служители „Паркова охрана и контрол“ на паркови участъци „Дупница“ и „Говедарци“ са установени двама чужди граждани, навлезли в езеро Рибното, на територията на Национален парк „Рила“. На лицата са съставени актове за установяване на административно нарушение по Закона за защитените територии, посочват от НП "Рила".

Дирекцията на Парка призова всички посетители да спазват установените правила за поведение и при забелязване на нарушения да сигнализират своевременно на телефоните на Дирекцията или на телефон 112.

Редактор "Екип на Петел",

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