Отново тапа на Аспарухов мост

снимка: Фейсбук, "Виждам те КАТ Варна", П. Дачев

За огромно задръстване на Аспаруховия мост в посока Варна алармират шофьори.

"Задръстването започва от парка за съжаление", посочват участници в движението.

По данни на преминалите вече моста, този път тапата не е причинена от катастрофа, а е образувана от автобус, който е спукал гума.

