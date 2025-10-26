Отново временно ограничават движението по участък от пътя Михалково - Кричим

Снимка: ЕЦТП, архив

От 12 ч. утре - 27 октомври за укрепване на участъка при 79-и км от път III-866 Михалково - Кричим временно се ограничава движението по третокласния път. Трафикът ще бъде спрян в отсечката от пътното кръстовище за село Осиково при 73-ти км до пътната връзка към язовир „Въча“ при 81-км, предупреждават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Движението по направлението Девин – Кричим и обратно ще бъде пренасочено по следните обходни маршрути:

Девин – Пампорово – Чепеларе – Пловдив;

Девин – Доспат – Батак.

От АПИ припомнят, че от падналите обилни валежи между 10 и 14 май 2025 г. и преовлажняване на насипа бе разрушена част от съществуващата подпорна стена от каменна зидария. Вследствие на това пътната конструкция беше разрушена, пропадна цялата лява лента за движение и банкета, а дясната лента бе подкопана и с пукнатини. АПИ предприе спешни и неотложни действия за трайното възстановяване на участъка от пътя Михалково – Кричим, които от средата на август се изпълняват поетапно. При реализацията им временно се променя организацията на движение.

Агенция „Пътна инфраструктура“ изисква от изпълнителите на обекта да работят с пълна мобилизация и ежедневно, за да може движението по участъка да се възстанови възможно най-скоро и шофьорите да не преминават по обходни маршрути. Очаква се при благоприятни метеорологични условия работата в участъка да приключи до 9 ноември.

Проучвателно-проектантските работи и строителството са възложени на „Георесурс“ ЕООД, а строителният надзор се изпълнява от „Строл – 1000“ АД, избрани след проведена процедура по ЗОП.

