Отново заблестя по БТВ

Докато всички се чудят ще има ли нов рунд в драмата между bTV и Георги Тошев, той се появи на екрана на телевизията. Той участва в играта „Аз обичам България”, явно в епизод, който е записан преди разрива, настъпил през октомври.

Тошев беше истински блестящ в отговорите си в играта, които бяха не само точни, но и малки лекции по съответната тема. Водещата Алекс Сърчаджиева в един момент започна да се смее и обяви, че явно няма смисъл да му задава въпроси, след като той отговори преди тя да е довършила питането си.

С блестящата си обща култура и интелигентното си поведение Жоро Тошев само потвърди, че радялата с bTV е много сериозна загуба за телевизията.

