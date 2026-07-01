Отново задържаха водача на водния атракцион в Ахелой

Снимка Булфото

Няколко часа след като го пусна от ареста, полицията пак задържа водача на водния атракцион в Ахелой. 55-годишният мъж беше задържан за тежкия инцидент с воден атракцион в Ахелой вчера, но е освободен от ареста малко след 12:30 ч. днес. Причината е изтекла мярка за задържане от 24 часа.

Полицията е нямала основания да го остави в ареста, тъй като е нямало повдигнато обвинение.

17-годишно момче от Израел е в тежко състояние в бургаската болница, след като падна от надуваемо съоръжение, дърпано от джет. В 15.30 прокуратурата в Бургас даде брифинг и съобщи, че мъжът повторно трябва да бъде намерен от МВР и задържан за 72 часа. Предстои повдигането на обвинение за нанасяне на средна телесна повреда при професионална небрежност.

"Към настоящия момент е постановено задържането на лицето за 72 часа, в законоустановения срок ще бъде предявено и това обвинение, но още сме в начален етап на разследването", уточняват от прокуратурата, предаде БНТ.

Установено е, че 55-годишният мъж не разполага с разрешителни за управление на такъв плавателен съд. Освен това атракционът е функционирал на неразрешено за такава дейност място, пише novini.bg.

"В Районна прокуратура Бургас е образувано досъдебно производство за средна телесна повреда при професионална непредпазливост във връзка с ползването на атракцион от израелски туристи. Те са били на почивка в Ахелой и чрез туроператорска фирма са били заплатени определени суми за използването на различни атракциони. В последния ден лицата са ползвали т.нар. надуваем басейн, в резулта т на което е станал и нещастния случай. До колкото е известно при завръщането на лицата от тази атракция от морето към сушата при направен завой е бил засегнат камък в плитчините на морското дъно, от което следва и обръщането на съответния атракционен басейн. В резултат на което са нанесени телесни увреждания на лицата."

Ще бъде проверено дали туроператорската фирма има договорни отношения с фирмата, собственик на атракциона.

При инцидента пострадаха трима израелски туристи, сред които 17-годишно момче. То продължава да е с опасност за живота в отделението по реанимация на Бургаската болница. Неговите родители днес са пристигнали от Израел. Те се поискали да бъде транспортирано по въздух до родината си.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!