Отново закопчаха известен на полицията варненец, този път за обир на храни
Снимка: Фб ОДМВР-Варна
29-годишен жител на варненското село Калояново е задържан на 5 март от служителите на Първо РУ. Причината за ареста му е кражба на хранителни стоки от магазин, съобщават от пресцентъра на ОДМВР-Варна.
Проявителят е познат на полицаите поради предишни провинения, посочват от полицията.
Образувано е бързо производство по случая, което е докладвано на прокуратурата.
