Отново закопчаха известен на полицията варненец, този път за обир на храни

Снимка: Фб ОДМВР-Варна

29-годишен жител на варненското село Калояново е задържан на 5 март от служителите на Първо РУ. Причината за ареста му е кражба на хранителни стоки от магазин, съобщават от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

Проявителят е познат на полицаите поради предишни провинения, посочват от полицията.

Образувано е бързо производство по случая, което е докладвано на прокуратурата.

