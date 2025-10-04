Отново затвориха летището в Мюнхен

Снимка: Пиксабей

Летището в Мюнхен беше принудено да спре работата си за втори пореден ден на 3 октомври заради засечени дронове, което засегна десетки полети и над 6000 пътници.

Летища в Дания, Норвегия и Полша наскоро преустановиха полетите поради неидентифицирани дронове, докато Румъния и Естония посочиха с пръст Русия, която отхвърли обвиненията.

Летището в Мюнхен заяви, че на 3 октомври „от 21:30 часа въздушният трафик беше ограничен, а след това и отменен поради засечени дронове“, което означава, че 23 пристигащи полета бяха пренасочени, а 12 полета за Мюнхен бяха отменени.

46 излитания от летището трябваше да бъдат отменени или забавени до 4 октомври, а общо 6500 пътници бяха засегнати.

Полицейски говорител каза пред АФП, че „малко преди 23:00 ч. полицейски патрули са забелязали едновременно два дрона в близост до северната и южната писта“.

„Дроновете веднага се отдалечиха, преди да могат да бъдат идентифицирани“, добави той.

„Както и предната нощ, летището, в сътрудничество с авиокомпаниите, незабавно осигури провизии за пътниците в терминалите. Бяха поставени полеви легла, одеяла, напитки и закуски“, заявиха от летището, предаде БГНЕС.

Летището очаква услугите да бъдат възобновени нормално в 5:00 часа на 4 октомври.

Първоначалното прекъсване на 2 октомври доведе до отмяна на повече от 30 полета и остави близо 3000 пътници блокирани.

Първият инцидент започна в 20:30 часа местно време на 2 октомври, когато според полицията дронове бяха забелязани в райони близо до летището, включително градовете Фрайзинг и Ердинг.

В Ердинг се намира летище, използвано от германската армия. Вестник Bild съобщи, че някои от дроновете са били забелязани да летят над съоръжението, въпреки че полицията не можа да потвърди тази информация.

Първите дронове в близост до периметъра на летището са били засечени около 21:05 ч. на 2 октомври, а около час по-късно – над летищния комплекс.

Наблюденията са приключили около полунощ, но не преди да предизвикат затварянето и на двете писти.

Бяха изпратени полицейски хеликоптери, но „няма информация за типа и броя на дроновете“, съобщиха от полицията.

