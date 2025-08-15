Отпада важен документ при започване на работа

Пиксабей

Да отпаднат част от документите, които работникът предоставя на работодателя за сключване на трудов договор, предвиждат промени в наредбата, качени за обществено обсъждане.



С тях се премахва изискването за представяне на хартиен носител на диплома и/или друг документ, с който се удостоверява придобито образование и/или придобита степен на професионална квалификация/завършено професионално обучение.



Промените целят да се намали административната тежест и да улесни лицата, които кандидатстват за работа в държавната администрация.



Административните органи, които са работодатели, имат възможност да получат информация за придобито образование, специалност и квалификация служебно, чрез извършване на проверка в официални регистри.





Извършването на проверка по служебен ред за придобито образование в Република България е възможна по отношение на документи за основно образование, издадени след 1 юни 2009 г., за средно образование – след 1 януари 2007 г., за придобита степен на професионална квалификация – след 1 юни 2008 г., за завършено професионално обучение – след 1 януари 2022 г., за висше образование – след 1 януари 2012 г.

Данни относно дипломите за основно и средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация се съдържат в Регистъра на документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация, поддържан от Министерството на образованието и науката (МОН).

