Отпадъчните води от самолети могат да предупреждават за нови пандемии

Пекселс

Хората пътуват постоянно по света и пренасят със себе си вируси и бактерии. Ново пилотно изследване на Американските центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC) и Агенцията за здравна сигурност на Великобритания показа, че отпадъчните води от самолетите могат да се използват за глобално наблюдение на патогени, без да се нарушава поверителността на пътниците, съобщи „Евронюз“, цитирана от БГНЕС.

В рамките на около 10 месеца - от март 2024 г. до януари 2025 г. - учените са анализирали 424 проби от полети между САЩ и Великобритания. Близо 75% от тях са дали положителен резултат за поне един респираторен патоген, сред които вируси на грипа, COVID-19 и респираторния синцитиален вирус.

Около 72% от пробите са съдържали и поне един причинител на стомашно-чревни заболявания.

Според изследователите авиационните отпадъчни води са ценен източник на информация, тъй като съдържат високи концентрации на човешки биологичен материал и могат да бъдат анализирани без участие на пътниците или прекъсване на полетите.

Проучването установява, че вариантът XEC на COVID-19 е бил открит в проби от полети от Великобритания на 17 септември 2024 г., четири седмици преди да бъде засечен при полети от САЩ.

Учените смятат, че този метод може да се превърне в основа за глобална мрежа от „летища-сентинели“, които чрез секвениране на геноми и бърз обмен на данни да проследяват разпространението на нови патогени почти в реално време.

Това би позволило на правителствата да предприемат по-ранни и по-целенасочени мерки, вместо да прибягват до крайни действия като забрани за пътуване или затваряне на граници.

Редактор "Екип на Петел",

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