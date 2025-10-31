Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Дечо отпадна от „Игри на волята“. Днес в номинационна битка срещу Дино, Николета и Кристиан, той остана последен.

Недялко Дочев, както е името на Дичо, е на 25 години и е класически музикант със специалност класическа китара, както и бивш състезател по плуване. Той влиза в "Игри на волята" след второ място в своята кастинг битка и става част от племето на Победителите.

4 седмици бе на Блатото, но въпрески килограмите, той успя да достигне до реалната игра.

Спомням си какво ми каза Павката още в началните битки, каза той на изпроводяк: тогава ми каза, че цялото нещо е тук горе – в главата, ако не успея да го победя най-вероятно ще отпадна и то заради себе си.

Първи в номинационната битка завърши Дино. Той спечели и 100 златни гроша. Отделно спечели и правото да залага в кастинг битката от името на Лечителите.

Бонусът, кой спечелих, може да промени целия ход на играта, коментира той.

Втора остана Николета, която спечели 50 златни гроша.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!