Отпуши се движението по магистрала "Тракия"
Възстановено е движението при 29-и км на автомагистрала (АМ) "Тракия", съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).
По-рано днес движението при 29-и км на автомагистралата в посока София беше ограничено поради катастрофа, информираха от АПИ.
Пътуващите в посока София изчакваха на място.
