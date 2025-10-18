Отпуши се движението по магистрала "Тракия"

илюстрация: Булфото

Възстановено е движението при 29-и км на автомагистрала (АМ) "Тракия", съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

По-рано днес движението при 29-и км на автомагистралата в посока София беше ограничено поради катастрофа, информираха от АПИ.

Пътуващите в посока София изчакваха на място.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!