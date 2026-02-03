Отпускат 1 млн. швейцарски франка за засегнатите семейства от пожара в Кран-Монтана

Кадър Youtube

Местните власти в Кран-Монтана обявиха, че ще заделят един милион швейцарски франка в подкрепа на близките на жертвите на смъртоносния пожар, избухнал навръх Нова година в бар в швейцарския курорт, съобщи "Франс прес", цитирана от БТА. При инцидента загинаха 41 души, а 115 бяха ранени.

В изявление общината посочи, че средствата ще бъдат преведени на фондацията, създадена в помощ на пострадалите и техните семейства.

"Осъзнаваме, че парите няма да заличат раните, но се надяваме чрез тях да подкрепим семействата, засегнати от тази трагедия, и да покажем солидарността на общността на Кран-Монтана", каза председателят на общинския съвет Никола Феро.

На 6 януари Феро призна пред медиите, че от 2019 г. в заведението, в което избухна пожарът, не са извършвани задължителните ежегодни проверки за пожарна безопасност.

Собствениците на бара са разследвани за причиняване на смърт, нанасяне на телесна повреда и палеж по непредпазливост. Миналата седмица беше съобщено, че прокурорското разследване ще обхване и двама служители на общината, отговарящи за контрола по безопасност.

В средата на януари Държавният съвет на кантона Вале, в който се намира Кран-Монтана, обяви отпускането на спешна еднократна помощ от 10 000 франка за всяка хоспитализирана или починала жертва на пожара.

На 14 януари швейцарското правителство заяви, че жертвите и техните близки ще могат да разчитат и на финансова подкрепа от държавата, като процедурите за изплащане на помощите все още се подготвят.

