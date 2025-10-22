Отпускат 860 хиляди лева за опазване на орли и лешояди в три парка у нас

Пиксабей

Популациите на кръстат орел, както и на черния, белоглавия и египетския лешояд в природните паркове „Врачански Балкан“, „Сините камъни“ и „Българка“ ще бъдат подпомогнати чрез проекти, финансирани по Програма „Околна среда“ 2021–2027 г.

В рамките на четиригодишния срок за изпълнение на проектите ще бъде осигурявана сигурна и безопасна храна за птиците, с цел гарантиране на устойчивостта на популациите, съобщават от Министерство на околната среда и водите.

В ПП „Сините камъни“ подхранването се извършва на изградени площадки в местностите Дългия рът и Калешница; в „Врачански Балкан“ – в землището на с. Челопек; а в парк „Българка“ – в района на с. Мръзеци.

Осигуряването на храна е от жизнено значение за опазването на лешоядите, тъй като съвременното отглеждане на животни във ферми и унищожаването на труповете им в екарисажи лишават мършоядните птици от естествен хранителен ресурс.

Дейностите по проектите подпомагат оцеляването и възпроизводството на тези видове в природата, като минимизират безпокойството им и намаляват рисковете от отравяне.

Подобряването на природозащитното състояние на птиците се осъществява в изпълнение на мярка 70 от Националната рамка за приоритетни действия по „Натура 2000“.

Общата стойност на проектите, финансирани по Програма „Околна среда“ 2021–2027 г., е 860 000 лв.

