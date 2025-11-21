Отпускат 9 415 000 лева за нуждите на Онкоболницата във Варна

Снимка: СБАЛОЗ-Варна

Комисията по финанси и бюджет към Общинския съвет одобри отпускането на целева субсидия за изграждане на втори бункер за нуждите на Онкоболницата във Варна.

Средствата ще бъдат осигурени по общинската Програма за развитие на лечебните заведения за периода 2025–2027 г., като общата стойност на проекта възлиза на до 9 415 000 лева. Те ще бъдат използвани за изграждане на подпорни стени, стационар и специализиран бункер с всички необходими технически и спомагателни помещения.

„Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко А. Марков“ вече е одобрена по националната програма „Модернизиране на болничните заведения“, управлявана от Министерството на здравеопазването и финансирана чрез Плана за възстановяване и устойчивост.

По линия на този проект лечебното заведение има възможност да получи напълно безвъзмездно втори линеен ускорител – високотехнологична апаратура, използвана за съвременни лъчетерапевтични процедури. За да бъде доставено оборудването, Общината трябва да финансира изграждането на бункера.

Необходимо е строителството на бункера с прилежащите към него технически и спомагателни помещения да бъде завършено до 30 април 2026 г., стана ясно на днешното заседание.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!