Отпускат помощи за лечение на 41 варненци, сред тях и 3 деца с редки заболявания

Снимка: Петел.бг

Комисията по здравеопазване към Общинския съвет във Варна одобри отпускането на еднократни финансови помощи за лечение на 41 варненци, сред които и три деца. Общата стойност на предвидените средства е 20 600 лева, а индивидуалните помощи варират между 150 и 1 500 лева. Те са предназначени основно за закупуване на медикаменти, медицински консумативи и покриване на разходи за лечение.

На трима кандидати е отказано финансиране – един заради липсващи или непълни документи, друг е поискал помощ за лечение, изследване или манипулация, които се заплащат изцяло от НЗОК. Третият с отказ има постоянен адрес в Айтос, което е в разрез с изискванията за подпомагане. Отпуснатите от началото на годината средства по това перо са в размер на почти 208 000 лв., стана ясно на днешното заседание.

Финансова помощ в размер на 9 700 лева ще получат и три деца с редки заболявания. Средствата ще бъдат използвани за закупуване на медикаменти и за покриване на разходи за извършени операции у нас и в чужбина.

На заседанието съветниците се запознаха с текущото финансово състояние на Специализираната болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна. Данните сочат, че към 31 октомври 2025 г. лечебното заведение има задължения в размер на малко над 128 000 лева, като половината от тях, около 64 000 лв., са просрочени. Най-сериозният дял от дължимите суми е към персонала на болницата – почти 109 000 лева. Освен това лечебното заведение дължи над 18 000 лева на общинското дружество „Ученическо и столово хранене“ за осигуряване на храна за пациентите, а начислените лихви към Националната агенция за приходите възлизат на почти 1 000 лева.

Членовете на комисията разгледаха и няколко искания за подобряване на материалната база и покупка на нова апаратура за общинските лечебни заведения. Положително становище получи писмо за закупуване на специализирана система за фетална морфология 4D за нуждите на ДКЦ III във „Владислав Варненчик“. Подкрепено бе и искането на ДКЦ V „Св. Екатерина“ за придобиване на нов ехограф за нуждите на акушеро-гинекологичния кабинет.

В дневния ред беше включено и писмо от СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов – Варна“ за подмяна на асансьорната уредба на лечебното заведение. Двата основни асансьора на болницата са от построяването на сградата от 1974 г. и са изключително морално и технически остарели. Необходима е тяхната спешна подмяна, тъй като освен от персонала на болницата се ползват и от пациентките, като част от тях са бременни, стана ясно в зала „Пленарна“. Съветниците дадоха положително становище на писмото и го препратиха към комисията по финанси и бюджет.

Одобрение получи и искането за осигуряване на средства за основен ремонт на сградата на ДКЦ „Св. Иван Рилски“. За проектиране, авторски и строителен надзор ще бъдат необходими 65 000 лв., а за изготвяне на технически паспорт – още 15 000 лв.

В рамките на дискусията беше изтъкнато, че при всички ремонтни дейности в общинските лечебни заведения задължително трябва да се предвижда изграждането на пожароизвестителни инсталации. В момента подобни системи са налични само в Онкоболницата и ДКЦ „Чайка“.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!