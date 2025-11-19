Отпускат средства на "Български пощи" за първоначално зареждане на станциите с евро

Снимка: Булфото

Правителството одобри 44 млн. лв. допълнителни плащания от централния бюджет за 2025 г. за осигуряване на средства на "Български пощи" ЕАД, предава БНТ.

25 милиона лева се отпускат, за да бъде осигурено първоначалното зареждане с евро на пощенските станции в населени места без банки. Средствата ще бъдат възстановени от дружеството до 30 септември 2026 г., съобщиха от правителствената пресслужба.

Предварителното осигуряване на стартовите пакети с евро е част от подготовката на дружеството за изпълнение на услугата от общ икономически интерес.

В Националния план за въвеждане на еврото е предвидено снабдяването на "Български пощи" с евробанкноти и евромонети да започне два месеца преди датата на въвеждане на новата валута.

Осигурява се и временно финансиране в размер на 19 млн. лв., което да гарантира добра ликвидност до получаване на положително решение от Европейската комисия за компенсации в пълен размер на нетните разходи за предоставяне на универсална пощенска услуга и изплащането на пенсии. Разговорите с комисията са в напреднала фаза.

