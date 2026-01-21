Отпускат средства за изграждане на газова инсталация в ДГ "Ян Бибиян" във Варна

Снимка: ДГ №12 „Ян Бибиян“

Комисията по наука и образование към Общински съвет – Варна одобри разходи на Дирекция „Образование и младежки дейности“, които следва да бъдат реализирани през първите три месеца на годината – януари, февруари и март. Решението бе взето от членовете на комисията, за да се осигури нормалното изпълнение на дейностите, въпреки че все още няма приет държавен и общински бюджет за 2026 г.

Най-неотложните разходи по функция „Образование“, които трябва да се изпълнят до 31 март, възлизат на 418 300 евро. Сред тях са наеми за пет детски градини за първото тримесечие, съгласно вече сключени договори, както и средства за обзавеждане на ДГ №17 „Д-р Петър Берон“ и ДГ №48 „Ран Босилек“ в с. Тополи.

Част от финансирането ще бъде използвано за окончателното плащане по изместване на кабелна линия, преминаваща през двора на филиал на ДГ №44 „Валентина Терешкова“ в район „Аспарухово“, както и за изграждане на газова инсталация в ДГ №12 „Ян Бибиян“.

Допълнителни средства са предвидени и за ЦПРЛ Общински детски комплекс, Народната астрономическа обсерватория и планетариум и Центъра за кариерно ориентиране. Финансирането ще гарантира тяхната нормална дейност до края на март 2026 г.

По програмата „Младежки дейности“ са заложени средства за организиране на концерт и регата по случай Трети март, както и за награди на отлични студенти. В рамките на програмата за насърчаване на творческите заложби на ученици и студенти с изявени дарби за 2026 г. е осигурен финансов ресурс за общинския конкурс „Моята България“, творческа работилница „Възкресение Христово“, кандидатстудентска борса и 52-рата Национална младежка астрономическа конференция.

Бюджетът предвижда средства за разработване на Стратегия за развитие на предучилищното и училищното образование на Община Варна за периода 2026–2030 г. и за национални конкурси, които се финансират от общинските бюджети. В него е включено също финансиране за надграждане и поддръжка на електронна платформа за кандидатстване с проекти по програма „Младежки дейности 2026“, като по този въпрос съветниците изискаха повече информация, която ще бъде предоставена на по-късен етап.

