Отпуснаха 1300 билета на Черно море за дербито

Феновете на Черно море ще могат да закупят 1300 билета за дербито на Варна в събота на стадион "Спартак". Това става ясно от публикация на страницата на ПФК Черно море във Фейсбук.

Ето какво пишат "моряците":

Отборът на Черно море гостува на Спартак в мач от 5-ия кръг на efbet Лига. "Моряците" се изправят срещу градския съперник тази събота, 16 август от 19 часа на стадион "Спартак".

Домакините са отпуснали общо 1300 билета за гостуващите фенове, които могат да бъдат закупени по следния начин:

800 билета на цена 15 лева и 100 бр. на цена 1 лева, които са за привърженици между 12 и 18 години. Те вече са в продажба в мрежата на Ивентим. В деня на срещата на касата за гости на стадион "Спартак" ще бъдат пуснати в продажба още 300 билета на цена 15 лева и 100 от 1 лев за зрители между 12 и 18 години. Лица ненавършили 12 години ще влизат на стадиона безплатно.

Припомняме на всички наши привърженици, които ще водят със себе си малолетно лице, трябва да носят декларация, съгласно изискванията на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия (ЗООРПСМ).

Декларацията може да бъде изтеглена от официалния сайт на ПФК Черно море - http://chernomorepfc.bg/doks/deklarachiCL13al3.pdf.

За главен рефер на срещата от 5-ия кръг на efbet Лига бе определен Красен Георгиев. Негови асистенти ще са Христо Хаджийски и Димо Вълчев, а четвърти съдия ще е Тодор Киров. За ВАР ще отговаря Драгомир Драганов, с асистент Крсимир Кръстев.

