Отпуснаха 22 298 евро за отстраняване на щетите от наводнението в село Първомайци

Снимка: Фейсбук, Н. Рашков

Областната комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет одобри искане на община Горна Оряховица за 22 298 евро за отстраняване на щетите от наводнението през май в село Първомайци, съобщиха от областната управа.

На свое заседание днес членовете на комисията единодушно са подкрепили искането на кмета на община Горна Оряховица Николай Рашков за отпускане на средства от републиканския бюджет.

Сумата е предназначена за извършване на неотложни възстановителни работи и отстраняване на последствията от наводнението на 23 май тази година.

Със заповед на кмета на Община Горна Оряховица Николай Рашков тогава, бе обявено бедствено положение за град Долна Оряховица и село Първомайци заради придошлите води на река Янтра и засегнатата инфраструктура, припомня БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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