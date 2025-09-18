Отпуснаха 30 хил. лева за „Черно море – Одесос“

Снимка: Пиксабей

Финансиране в размер на 30 хил. лева за женския баскетболен клуб „Черно море – Одесос“ подкрепиха членовете на Комисията по финанси и бюджет към Общински съвет – Варна. Те одобриха и отпускането на 12 хил. лева за ОП „Спорт“ за закупуване на гимнастически уред, който да се използва после от всички клубове по гимнастика в града.

На заседанието беше разгледано също писмо от администрацията, свързано с начина на групиране на спортовете при разпределяне на средствата по програма „Спорт“. Има предложение, което е одобрено от Обществения съвет по спорт към кмета на община Варна, за обособяване на пет отделни групи.

Целта е заложената в общинския бюджет сума да бъде разпределена процентно между тях. Според варианта, подкрепен от Съвета, 45% от средствата ще отиват за олимпийски спортове, 30% – за колективни спортове, 10% – за плувни, още 10% – за бойни, а 5% – за неолимпийски дисциплини.

Съветниците дадоха положително становище на писмото и възложиха на администрацията да изготви предложение за решение, което да бъде разгледано на следващо заседание на Общинския съвет.

