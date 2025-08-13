Отпуснаха 34 млн. лв. за сценичните изкуства

Снимка: Булфото

Министерският съвет отпусна финансиране в размер на 34 млн. лв. за държавните културни институти в областта на сценичните изкуства. Това каза министърът на културата Мариан Бачев на брифинг в Министерския съвет, съобщава БНТ.

Според него средствата, предназначени за театри, опери, филхармонични дружества и други културни институти, са естествено продължение на политиката на грижа към сценичните изкуства и целия сектор.

"Бюджетът за сценичните изкуства за 2025 г. вече беше увеличен спрямо бюджета за 2024 г. с 6 млн. лв., от 159 млн. на 165 млн. лв. Бюджетът беше приет късно тази година, за разлика от стандартното увеличение. Затова тези допълнителни средства тогава не беше ясно кога ще бъдат възможни в новия бюджет. Обикновено това става около шест месеца, след като бюджетът е приет. В случая от март месец досега доста по-бързо реагирахме. Използвам случая да благодаря на министър-председателя Росен Желязков и на министъра на финансите Теменужка Петкова, която с разбиране прие задачата за тези допълнителни средства", посочи министър Бачев.

"Това не са просто цифри, а допълнителни възможности за турнета, нови представления, нови концерти и достигане до по-голяма публика“, добави още той.

Според министър Бачев с днешното решение на правителството се "разсейват всякакви спекулации, че ще се закриват театри и ще се замразяват трупи". Той припомни също, че се работи и по ревизиране на методиката за субсидиране на държавните културни институти, които са на делегиран бюджет.

