Отпуснаха допълнителни средства за топъл обяд за най-нуждаещите се във Варна

Снимка: Булфото, архив

Комисията по финанси и бюджет към Общински съвет – Варна одобри допълнителни средства в размер до 44 370 лв. за осигуряване на топъл обяд на най-нуждаещите се жители на града. Днешното решение е част от реализацията на проекта „Предоставяне на топъл обяд на територията на община Варна“, който се изпълнява с финансиране по Програмата “Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027.

Проектът стартира с първоначален срок до 30 септември 2025 г., но впоследствие беше дадена възможност той да бъде удължен. Общината ще продължи дейностите до 31 януари 2026 г. и в тази връзка предстои и удължаване на договора с изпълнителя на услугата.

В началото цената на топлия обяд беше определена на 3,64 лв. с ДДС за човек на ден. В хода на изпълнението на проекта заради увеличението на цените на електроенергията и хранителните продукти тя беше коригирана на 5,82 лв. с ДДС. Именно разликата между средствата, отпуснати по европрограмата и актуализираната стойност на услугата, наложи общината да осигури допълнително финансиране. Сумата от 44 370 лв. ще покрие необходимите разходи за четиримесечния период между края на септември 2025 г. и края на януари 2026 г.

На днешното заседание съветниците приеха също отчета на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Варна за 2024 г. В приходната част е отчетена стойност от 674,9 млн. лв. Реалният размер на получените приходи обаче възлиза на 740,3 млн. лв. и представлява 104,6% от приетия от Общински съвет план на приходите за годината. Това е възможно благодарение на формирания преходен остатък от 65,4 млн. лв.

Общият размер на извършените разходи през 2024 г. възлиза също на 674,9 млн. лв. В сравнение с предходната година са предоставени близо 93 млн. лв. повече за финансиране на различните дейности по бюджета. Най-голям относителен дял в разходната част заема функция „Образование“ – 40%. Следват „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ – 22 %, „Икономически услуги и дейности“ -10% и т.н.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!