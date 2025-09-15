Отпуснаха еднократна помощ на 145 000 ученици за началото на учебната година

Снимка: Булфото

До момента Министерството на труда и социалната политика чрез Агенцията за социално подпомагане е отпуснало еднократна помощ за ученици на близо 145 000 деца. Семействата на повече от половината от тях вече са получили първия транш от подпомагането от 150 лв. Останалите ще получат средствата в следващите седмици, съобщават от министерството.



Втората половина от общата сума от 300 лв. се изплаща в началото на втория срок, при условие, че детето ходи редовно на училище. Помощта се отпуска на всички деца от първи, втори, трети, четвърти и осми клас от държавните, общинските и частните училища, независимо от дохода на техните семейства. Очаква се да бъдат подкрепени общо около 250 000 деца.



Подаването на документи до дирекциите „Социално подпомагане“ в цялата страна продължава до 15 октомври. Във всички структури на АСП е създадена организация за навременното им обработване.

Заявленията могат да бъдат подадени лично на място в дирекциите „Социално подпомагане“, с лицензиран пощенски оператор, както и по електронен път през портала на Министерството на електронното управление. Достъпът до него е възможен с персонален идентификационен код на Националната агенция за приходите или на Националния осигурителен институт, както и с електронен подпис.

