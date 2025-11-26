Отпуснаха коледни добавки за 536 хиляди пенсионери

Пиксабей

Министерски съвет одобри днес отпускането на 120 лева коледна добавка, която ще бъде изплатена с декемврийските пенсии за 536 хиляди пенсионери под линията на бедност.

За изплащането на пенсиите ще бъде направен трансфер от 64 милиона лева към бюджета на Националния осигурителен институт (НОИ).

Линията на бедност тази година е 638 лева, предаде БГНЕС.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!