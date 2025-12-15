Отпуснаха над 637 000 лв. по програми за образование, както и 18 млн. лв. за спорт и изкуства в училищата

Снимка: Министерски съвет

Правителството в оставка одобри допълнителни средства за общините в размер на 637 902 лева по пет национални програми за развитие на образованието, съобщи пресслужбата на Министерския съвет.

Малко над 255 000 лева се отпускат по Националната програма „Сигурност“. Средствата са предназначени за обучения на ученици и учители, които да повишат уменията си в областта на киберсигурността. Предвижда се организирането на 141 групи за обучения - 48 за ученици и 93 за педагогически специалисти, в които да повишават дигитална грамотност, безопасно използване на интернет, разпознаване на атаки и заплахи, сигурност на паролите и опазване на личната им информация.

По Националната програма „Без свободен час“ се отпускат 171 219 лв. за 224 училища и детски градини. Средствата са за изплащане на възнаграждения на заместващи учители за периода юли - септември тази година. Финансирането покрива възстановяване на изплатени разходи за реално взети часове в училищата и детските градини.

По Националната програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“ се предоставят 146 137 лева. Средствата са за обезпечаване на профилактиката и рехабилитацията на 985 педагогически специалисти. Програмата подпомага укрепване на здравето и благополучието на учителите, и допринася за повишаване на тяхната професионална мотивация.

Близо 15 000 лева се одобряват по Националната програма „Неразказаните истории на българите“. Финансирането се разпределя между четири училища, които осъществяват съвместни изследвания с български неделни училища зад граница. Проектите са свързани със събиране и представяне на родови истории за значими, значими личности и събития, допринесли за развитието на България по света и у нас. Инициативата цели да популяризира факти и обстоятелства от българската история, които имат важно културно, научно и цивилизационно значение.

По Националната програма „Учебници, учебни комплекти и учебни помагала” се отпускат 50 000 лева за създаването на учебно помагало, което да подпомага преподаването и изучаването на български език в прогимназиален етап от търсещи или получили закрила, както и от мигранти. Помагалото ще подпомага усвояването на граматическата структура на езика и развитието на комуникативни умения.

Одобрените днес средства се предоставят на общините за 2025 г.

С друго решение от днес Министерският съвет отпусна 18 269 438 лв. за спорт и изкуства в училищата по Националната програма на МОН „Заедно в изкуствата и в спорта“, която се изпълнява за трета поредна година. Ежегодно интересът към програмата се увеличава, като през настоящата учебна година в занимания по изкуства и/или спорт ще бъдат обхванати над 47 500 ученици. За първи път в нея е включен и допълнителен модул за децата със специални образователни потребности.

Целта на програмата е да насърчи личностното развитие и екипното взаимодействие между учениците чрез занимания, които стимулират техните таланти и интереси в областта на изкуството и спорта.

По модула „Изкуства“ се финансира сформирането на групи по музика, танци, театър, кино и изобразително изкуство, както творческите изяви и участия на учениците. Децата работят по програми, съобразени с възрастта и вида на изкуството.

По модула „Спорт“ се подкрепят отбори по баскетбол, волейбол, хандбал и футбол. Финансира се също така подготовката и участието на отборите във вътрешноучилищни и междуучилищни състезания.

Третият модул, който е специално въведен за деца със специални образователни потребности, обхваща занимания като арттерапия, музикотерапия, вокални и инструментални изпълнения, танцово, театрално и изобразително изкуство. Подкрепят се също така и адаптирани спортове - футбол, баскетбол, волейбол и други, които да отговарят на възможностите на учениците.

Подкрепа по програмата получават държавни и общински училища и Националният дворец на децата. Частни училища също участват, чрез договор за партньорство със съответното държавно или общинско училище.

Както БТА писа през май тази година, правителството одобри 25 национални програми, които да подпомагат ключови политики в сферата на образованието през следващата, или вече през настоящата учебна година. Три от тях - „Бъдеще за таланти“, „Умения на фокус“ и „Сигурност“, са изцяло нови, съобщи тогава пресслужбата на Министерския съвет.

