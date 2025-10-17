Отрекоха слуховете за Неймар и Интер

Снимка: Кирил Венедиктов, Уикипедия

Спортният директор на Интер Пиеро Аузилио категорично отхвърли спекулациите, че бразилският нападател Неймар може да се присъедини към „нерадзурите“, както и слуховете за негово собствено преминаване в Ал-Хилал.„Неймар в Интер? Хайде стига, това са глупости. Не сме разговаряли с него, никой не му е отправял оферта", каза Аузилио.

"Доволен съм от позицията си, имам договор до 2027 година. И преди са ми предлагали по-изгодни варианти, но така и не напуснах. Човек може да се откаже от всичко“, заяви Аузилио, цитиран от "Кориере дело Спорт" и Спортал.

Към момента Аузилио е изцяло концентриран върху делата в Интер, като работи по подновяването на договори, а след това ще започне подготовка за януарския трансферен прозорец.

