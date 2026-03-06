Отрицателна е пробата за алкохол на мъжа, който помете Малена Замфирова и я вкара с тежки травми в болница

Снимка Българска федерация по ски

Скиорът, който блъсна 16-годишната българска сноубордистка Малена Замфирова в чешкия курорт Шпиндлерув Млин, не е карал под въздействието на алкохол. Това съобщи говорителят на чешката полиция Шарка Пижлова.

Инцидентът е станал около 15:00 часа на 3 март, след края на сутрешната тренировка на българската състезателка. Първоначално се появи информация, че мъжът се е спуснал неконтролируемо по пистата в нетрезво състояние. На скиора била взета кръвна проба, която се оказала отрицателна за алкохол, допълва БГНЕС.

Според Пижлова, ако бъде доказана вина, законът предвижда наказание до две години лишаване от свобода.

Инцидентът станал на финалната част на черната писта Na Pláních. По същото време официалните тренировки за състезанието се провеждали на друга писта.От Българската федерация по ски уточниха, че скиорът е ударил Малена близо до входа на лифта, където по същото време имало много туристи, включително и деца.

Замфирова, ученичка в Националната природо-математическа гимназия „Академик Любомир Чакалов“ в София, е една от най-големите надежди в алпийския сноуборд. Тя дебютира в Световната купа миналия сезон и има три подиума, включително трето място в Криница преди броени дни.

В настоящата Световна купа тя е на 10-то място в общото класиране в паралелните дисциплини. Същото място зае и в Милано, припомня Бтв спорт. Кортина.Семейството, треньорите и приятелите са плътно до нея.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!