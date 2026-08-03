Отрицателни са пробите за алкохол и наркотици на водача, който блъсна зрител на офроуд събор в Смолянско

Снимка: Булфото

Отрицателни са пробите за алкохол и наркотици на 20-годишният водач, който блъсна 64-годишен мъж по време на офроуд събор в местността „Фатище“ край село Поляна в неделя. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР - Смолян.

След инцидента пострадалият мъж от смолянското село Бостина, беше транспортиран с въздушна линейка до Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Св. Георги“ в Пловдив с фрактури на ребра и таза, припомня БТА. По информация на полицията няма пряка опасност за живота му. Причините за произшествието се изясняват в рамките на образувано досъдебно производство.

Вчера от полицията съобщиха, че раненият мъж е баща на един от състезателите в офроуд надпреварата.

Общо четирима души са пострадали при четири пътнотранспортни произшествия, станали в област Смолян през почивните дни, съобщиха от полицията.

Редактор "Екип на Петел",

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