Отрицателни са пробите за алкохол и наркотици на водача, който блъсна зрител на офроуд събор в Смолянско
Снимка: Булфото
Отрицателни са пробите за алкохол и наркотици на 20-годишният водач, който блъсна 64-годишен мъж по време на офроуд събор в местността „Фатище“ край село Поляна в неделя. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР - Смолян.
След инцидента пострадалият мъж от смолянското село Бостина, беше транспортиран с въздушна линейка до Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Св. Георги“ в Пловдив с фрактури на ребра и таза, припомня БТА. По информация на полицията няма пряка опасност за живота му. Причините за произшествието се изясняват в рамките на образувано досъдебно производство.
Вчера от полицията съобщиха, че раненият мъж е баща на един от състезателите в офроуд надпреварата.
Общо четирима души са пострадали при четири пътнотранспортни произшествия, станали в област Смолян през почивните дни, съобщиха от полицията.
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