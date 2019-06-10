Оцелелият от катастрофата с Рейес с първи думи

Единственият оцелял от автомобилната катастрофа, при която загина бившата футболна звезда Хуан Антонио Рейес - братовчед му Хуан Мануел Калдерон, проговори за инцидента.

Калдерон (вдясно на снимката) получи 60% изгаряния след свирепата катастрофа с 237 км/ч и няма детайлни спомени от инцидента, но все пак потвърди, че колата се е движила наистина бързо, пише Блиц.

"Гледах през прозореца и тогава се ударихме. Не знам какво е направил Хосе... не помня. Но колата се движеше много бързо, направо летяхме", обясни оцелелият.

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЕНИЯ ОТ ГЕРБ ЗАКОН ЗА ЦЕНЗУРА НА МЕДИИТЕ В ИНТЕРНЕТ СПИРАМЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПИСАНЕ НА КОМЕНТАРИ БЕЗ АВТОР В САЙТА!

ЗА ДА КОМЕНТИРАТЕ СТАТИЯТА, МОЛЯ, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА СЕКУНДИ ТУК - https://petel.bg/registration.html