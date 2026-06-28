Оцелял при сблъсъка на „Челопешко шосе“: Само ги видях как се блъскат и оттук нататък вече нищо

Кадър bTV

Само пред bTV за първи път говори оцелял в катастрофата на "Челопешко шосе", която уби четирима.

Във фаталния момент Данаил Бендурски пътува в пометения автобус и е сред най-тежко пострадалите.

„Само ги видях как се блъскат и оттук нататък вече нищо“, разказва той.

Минути преди този момент всичко изглежда нормално. Данаил е на най-задната седалка в автобуса.

Според него шофьорът е спазвал правилата до последно.

„Спира на стопа. Тръгва и в момента, в който тръгва, се виждат колите как с двеста… и се удрят. За секунди стана. При удара и вече съм изгубил съзнание“, разказва Данаил.

„Посъвзех се и видях точно, където е най-отзад, имаше огън. Аз извиках на пожарникарите. Бяха там, даже долу гореше и аз им извиках и те с маркуча дойдоха“, разказва още мъжът.

„Изкараха ме, сложиха ме на тревата да легна и само чувам как линейките една по една идват“, обяснява Данаил.

През цялото време телефонът на Данаил е в джоба му. Успява да звънне на сестра си и да ѝ каже, че има катастрофа. Разговорът прекъсва.

Следват минути без връзка. После в линейката отново говори с нея.

Данаил се надява на правосъдие.

Редактор "Екип на Петел",

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