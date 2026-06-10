Оценка „Добър“ и „Много добър“ за зрелостниците на матурите по Български език и профилиращ предмет

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Министерството на образованието и науката публикува резултатите от държавните зрелостни изпити в информационната си система.

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Междувременно заместник-министърът на образованието и науката д-р Таня Панчева представи информация за протичането на матурите от сесия май-юни. По думите ѝ са били анулирани 107 работи, а 100 от тях било установено, че са с напълно идентично съдържание.

„Средният резултат тази година е 60 точки. Това е с повече от две точки над миналогодишния резултат. Той е най-високият откакто се провеждат ДЗИ досега - тоест от 2008 година. Това показва, че мерките в образователната система дават резултати”, твърди Панчева, предаде NOVA.

Всяка изпитна работа се проверява независимо от двама оценители, които могат да бъдат в различни части на страната. При установяване на съвпадения те подават сигнал към изпитната комисия, след което работите се съпоставят и проверяват допълнително.

Общо 31 работи са анулирани по време на изпитните сесии, като 7 са свързани с идентични отговори, а останалите 24 - с нарушения, включително на правилата за анонимност.

Матура по БЕЛ

» 49 106 общо явили се зрелостници

» Среден резултат - 60 точки - Добър 4,39

» Над 5,50 са получили 42% повече ученици спрямо миналата година

» Ниските оценки са намалели с повече от 6 на сто

Втори профилиращ предмет

» 23 618 общо явили се ученици

» Среден резултат - 71,09 точки - Мн. добър 4,89

» С над 10% са по-малко ниските оценки

Общо

» 338 зрелостници са получили две оценки Отличен 6, като четирима от тях са постигнали максималните 100 точки

» Проведени са общо 82 държавни зрелостни изпити, 24 са втори ДЗИ, а 54 - трети

» Вторият най-предпочитан предмет е английски език, има тенденция за нарастване на интереса към математика и предприемачество

» Почти всички предмети са повишили средния си резултат

» Дванадесетокласниците в София-град, Смолян и Пловдив са с най-високи резултати

Александър Трингов от Министерство на образованието и науката представи ключови данни, свързани с идентифицирани еднакви отговори в матурите по български език и литература. Всички сигнали са били внимателно проверени от националната комисия, като работите са преглеждани многократно и е извършвана съпоставка на текстовете.

Според представената информация комисията е установила три основни типа повтарящи се отговори в различни изпитни работи. Анализът е обхванал най-вече задачите, които изискват създаване на собствен текст, където се очаква индивидуална аргументация и интерпретация. Част от идентичните случаи са открити и в литературни задачи с кратък отговор.

Като пример бяха показани идентични отговори по задача 21, която изисква защита или опровергаване на твърдение за младите хора и нуждата им от „спасяване“. Според МОН подобни отговори трудно могат да бъдат предварително заучени, тъй като изискват самостоятелно формулиране на позиция в конкретен контекст на изпита.

Бяха представени и случаи от задача 40, свързана със съпоставка на интерпретации в два художествени откъса по темата за отчуждението. Отбелязано беше, че тази година към задачата са добавени насоки за улесняване на зрелостниците, което допълнително прави малко вероятно предварително заучаване на конкретни готови отговори.

Третият тип примери засяга задача 41, при която зрелостниците избират между създаване на есе или интерпретативно съчинение. И в този случай са установени напълно идентични текстове, които според комисията са възпроизведени по време на изпита.

Отчита се леко намаление при броя на зрелостниците, получили 100 точки на втория задължителен държавен зрелостен изпит, но същевременно се отбелязва ръст при останалите високи постижения. За първи път има толкова много зрелостници със 100 точки на задължителния изпит по български език и литература, както и един случай на 0 точки.

Относно данните за избора на изпитни формати при задачата за създаване на текст - около 70% от зрелостниците избират да пишат есе, докато делът на избралите интерпретативно съчинение се увеличава до около 20% спрямо 17 на сто през предходната година.

По отношение на резултатите се отчита, че средният брой точки при интерпретативното съчинение е 17 от 30, което е по-високо спрямо средните 13 точки при есето. Това показва разлика в успеваемостта между двата типа задачи.

При профилиращите предмети най-високи постижения се наблюдават по предприемачество, биология и здравно образование, география и икономика, математика, информатика, физика и астрономия.

По-ниски резултати са отчетени по химия, изобразително изкуство, информационни технологии и философия, като при тези предмети обикновено броят на явилите се зрелостници е по-малък, което влияе върху статистиката.

Директорът на Дирекция „Професионално образование и обучение в Министерството на образованието и науката Ваня Тивидошева съобщи данни за държавния изпит за придобиване на професионална квалификация. Средният успех се запазва около Много добър - 4.50. Разликите между годините са минимални и не показват съществени колебания.

Учениците можеха да избират между три форми: защита на дипломен проект, развиване на тема с практически изпит и тест с практически изпит. Най-голям дял зрелостници - 15 476 - са избрали дипломен проект, следвани от 6 234, избрали тема и практика, и 3 869, избрали тест и практика.

По отношение на резултатите най-висок успех се наблюдава при защитата на дипломен проект - средно 4.98, близо до Отличен. Следват тестът с практически изпит със среден успех 4.50 и вариантът с развиване на тема, който показва най-нисък резултат - 4.16.

По информация на Тивидошева се наблюдава ясно предпочитание към дипломния проект, който съчетава теоретична и практическа подготовка и често включва работа с реални работодатели и консултанти от училища и фирми.

Като тенденции се забелязва леко подобрение при тестовата форма, намаляващ интерес към развиването на тема и липса на съществен ръст при тази опция.

Относно изпита по информационни технологии беше обяснено, че около 20-ата минута на първия модул е възникнал системен проблем. След намеса на екипите той е бил отстранен, а учениците са започнали модула отначало с предоставени пълни 90 минути за работа, което не е повлияло върху крайните резултати.

Продължава прегледът на видеозаписи, свързани с анулирани изпитни работи, тъй като процесът включва голям брой зали и изисква време за проверка и анализ.

Засегнат беше и въпросът за бъдещи мерки. От МОН беше посочено, че се обсъждат допълнителни механизми и инструменти за по-ранно установяване на идентичност в изпитните работи, включително подобрения в системите за проверка.

На 20 май се проведе матурата по БЕЛ. Зрелостниците имаха право да изберат по коя тема да пишат - интерпретативно съчинение по темата „Пътят към себе си” по „Песента на колелетата” на Йордан Йовков или есе на тема „Авторитетите днес”.

Матурата обхващаше 41 въпроса. От тях 22 с избираем отговор, 16 задачи със свободен отговор, две - с разширен свободен отговор и задача за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение или есе). За 41 задача бе изтеглен вариант 8.

На 22 май зрелостниците се явиха на втората си задължителна матура - по профилиращ предмет. Около 24 000 абитуриенти бяха подали заявления за този изпит. Репортерът на NOVA Алис Дамянова изтегли Вариант 2. Близо 29 000 ученици държаха изпит за придобиване на професионална квалификация.

Редактор "Екип на Петел",

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