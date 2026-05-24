Оценяват щетите в Габрово и Велико Търново, бедственото положение остава

кадър: Нова тв

Нивото на река Янтра е спаднало под 3 метра, над 100 домакинства само на територията на община Велико Търново са с нанесени щети

Продължава бедственото положение във Велико Търново заради обилните валежи, които причиниха наводнения. Нивото на река Янтра е спаднало под 3 метра. Вече се виждат щетите, а в днешния ден предстои оценката им.

Предстои да бъдат почистени и отводнени домовете по поречието на река Янтра в квартал "Асенов" и ",Света гора". "Владишкият мост" над река Янтра е затворен за пешеходци.предава Нова тв.

Областният управител Марин Богомилов разясни, че бедственото положение ще бъде отменено по преценка на кметовете на общини след стабилизиране на ситуацията. Той увери, че обезщетението за наводнени домове и унищожена покъщнина ще е в размер на три минимални заплати. Наблюдението на нивото на река Янтра продължава до успокояване на обстановката, като за момента е спаднало почти до нормите си. Богомилов посочи, че са взети проби за измерване на качеството на питейната вода. Той съобщи, че обстановката се нормализира.

„По Закона за социалното подпомагане хората могат да кандидатстват в Агенция социални грижи за техника, която е пострадала - телевизори и друго движимо имущество. Там помощта е до 1021 евро”, заяви Снежана Данева, зам.-кмет на Велико Търново.

Празничната програма по повод 24 май във Велико Търново беше отменена заради проливните дъждове в областта. В Горна Оряховица и Лясковец също няма да има шествия за Деня на буквите. Ще има традиционни абитуриентски шествия обаче тази вечер от 18 часа по настояване на родители.

Главен инспектор инж. Станко Лазов от РДПБЗН съобщи, че два екипа на пожарната са на терен в област Велико Търново, за да наблюдават нивата на водите - в Павликени и в областния град. 31 сигнала са получени през последните часове, като основните са за приземни етажи и избени помещения за отводняване. Инж. Лазов обясни, че за 24 часа за извършени 18 отводнявания и няколко рискови спасителни операции. Най-много са постъпилите сигнали от община Велико Търново и от община Горна.

Кметът на Велико Търново Даниел Панов уточни, че в ранните часове на деня е имало ново покачване на нивата на реките Янтра и Белица в района на Килифарево.

По думите му още вчера Кризисният щаб на Общината е създал необходимата организация за реакция при бедствената ситуация. Заместник-кметът Георги Недев координира дейностите на терен, а от днес започва и описването на щетите от 10 комисии, сформирани от щаба.

Кметът подчерта, че лично ще следи работата на комисиите и фирмите, ангажирани с почистването в най-засегнатите райони. Той допълни, че вече е проведен разговор с министър-председателя, както и с министъра на труда и социалната политика и министъра на иновациите. Обсъждат се възможностите за подпомагане по различни програми.

Според кмета е важно Междуведомствената комисия към Министерския съвет да започне работа възможно най-скоро, за да могат пострадалите домакинства да получат помощ. По предварителни данни над 100 домакинства само на територията на общината са с нанесени щети по жилища, дворове, търговски обекти и земеделска продукция.

Има улици с разрушена настилка и изнесен асфалт, които трябва временно да бъдат възстановени, за да може движението да бъде нормализирано. Продължава и почистването на калта и отпадъците, донесени от водата.

Общината вече е поставила контейнери за изхвърляне на повредена техника и унищожени вещи от наводнението. Осигурени са и доброволчески екипи с необходимите материали - лопати, метли, чували, ръкавици, маски и колички за почистване. Абитуриентските балове няма да бъдат отменени.

След преливането на язовир „Александър Стамболийски” предстои да бъдат взети микробиологични проби за проверка на питейната вода за населението. Областният управител Марин Богомилов посети язовира, обходи поречието на река Росица и населени места в общините Сухиндол и Павликени, за да установи дали има сериозни щети и нуждаещи се от помощ хора след бедствието.

„С директора на РДПБЗН-Велико Търново старши комисар Красимир Кръстев направихме оглед и разговаряхме с жители от град Бяла черква. Посетихме и село Ресен. Обстановката навсякъде се нормализира“, подчерта Богомилов за Нова тв.

За Област Габрово също е в сила бедствено положение. Очаква се да започне оценка на щетите, като най-пострадали са общините Севлиево и Дряново.

Агенцията за социално подпомагане (АСП) предприе спешни мерки за оказване на подкрепа на семействата, пострадали от проливните валежи и наводненията в страната. Мобилни екипи от социални работници посещават засегнатите населени места, извършват огледи на нанесените щети и консултират гражданите относно възможността за отпускане на еднократна помощ за покриване на инцидентно възникнали жизненоважни потребности.

От днес мобилни екипи на Агенцията за социално подпомагане започват обходи на територията на град Севлиево съвместно с представители на общинската администрация. Целта е да започне опис на щетите в пострадалите от наводненията имоти и да бъдат предоставени заявления за отпускане на подкрепа. Вчера социални работници от дирекция „Социално подпомагане“ - Севлиево се включиха като доброволци в дейностите по отводняване на засегнатите райони и оказване на помощ на пострадалите домакинства.

В Габрово към момента екипите също са на терен за извършване на огледи и описване на щетите. По първоначални данни са пострадали около 50 жилищни имота, като няма бедстващи хора, а всички евакуирани граждани са настанени при свои близки. В района се очаква доставка на пет камиона с минерална вода - общо около 120 000 литра, осигурени от Държавния резерв. За населението са осигурени и водоноски за обезпечаване на битовите нужди.

След усложнената метеорологична обстановка и обявените бедствени и частични бедствени положения в области от Централна Северна България, екипи на АСП са в готовност за последващи действия и подкрепа на засегнатите домакинства.

