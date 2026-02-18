Отстъпка за жилище за младоженци: международна корпорация стартира кампания за 14 февруари във Варна

Международната корпорация КУБ представи специално предложение за млади двойки, които планират да сключат брак през февруари 2026 г. или вече са го направили през този месец. За младоженци, които могат да потвърдят датата на брака, от 14 до 28 февруари 2026 г. важи 2% отстъпка при покупка на завършени апартаменти в проектите Forest Club House и Forest SeaView.



Както се уточнява на сайта на КУБ и двата жилищни проекта са част от многофункционалния комплекс Forest Club, разположен в район „Ален мак“ и са обединени от обща клубна инфраструктура. Целта на кампанията е да подкрепи младите семейни двойки и да им предложи уютно домашно пространство, създадено за целогодишен живот край морето.



Forest Club House се описва като комплекс от двуетажни вили с отделни апартаменти и усещане за уединение до дъбова гора. Forest SeaView е жилищен комплекс с гледки към Черно море и защитена горска територия, затворени дворове и зони за отдих.



Подробности за тези проекти са налични на forestclub.bg .

