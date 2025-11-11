Отстранена е аварията на тръбопровода във Варненското езеро

Снимка: Община Варна

Аварията на тръбопровода във Варненското езеро, която възникна в следобедните часове на 9 ноември, е отстранена към 14 ч. днес - 11 ноември, информират от фирмата-изпълнител на проекта за „Ремонт на напорен тръбопровод Ф500 за отпадъчни води, находящ се на дъното Варненското езеро“. От там са докладвали на ръководството на Община Варна, че е възстановена целостта на съоръжението и след направени технически изпитания то вече работи под напор, съобщи заместник-кметът Пламен Китипов.

Припомняме, че към 15 ч. в неделя операторът на канализационна помпена станция „Аспарухово“ съобщава за спад в налягането, а към 17 ч. - за отсъствие на налягане в тръбопровода, което е индикатор за аварийната ситуация. В сутрешните часове вчера – 10 ноември, плавателният съд за аварийни дейности на „Хидроремонт ИГ“ ООД е получил разрешение за обследване и към 10 ч. вече е установено местоположението на аварията, а днес - ден по-късно, тя е отстранена, съобщават от общината.

Изпълнителят „Хидроремонт ИГ“ ООД е заявил готовност да завърши строителните работи в рамките на няколко месеца до въвеждане в експлоатация на обекта, ако бъде осигурено финансирането, за което Община Варна има споразумение с МРРБ, обясни Китипов. Проектът „Ремонт на напорен тръбопровод ∅ 500 за отпадъчни води, находящ се на дъното на Варненското езеро“ е с финансиране от МРРБ по споразумение № РД-02-30-574/01.04.2024 г.

