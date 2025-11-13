Отстраненият директор на ОДМВР – Пазарджик е преназначен в звеното за подпомагане на министъра

снимка: МВР

След като беше отстранен като директор на Областната дирекция (ОД) на МВР в Пазарджик, старши комисар Даниел Бараков е преназначен в звеното за подпомагане на министъра, каза министърът на вътрешните работи Даниел Митов. Той отговори на актуални въпроси пред депутатите от парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. Министърът допълни, че проверката срещу Бараков тече своевременно.

Относно полевите тестове за наркотици министър Митов каза, че се използват в много държави членки на Европейския съюз, но те са много чувствителни и дават фалшиви положителни резултати, особено когато водачите са употребили лекарства, съдържащи определени вещества. Имаме работна група с министерствата на здравеопазването и на отбраната и се надяваме до 7 декември да получим доклада от нея и да публикуваме рисковите вещества, каза Митов. Той допълни, че има сформирана и вътрешна група в МВР, която да установи дали има нужда от законодателни промени, за да може в крайна сметка, когато има положителен полеви тест, да се знае дали е редно полицията да действа по установения ред, или да бъде избегната частта със задържането и т.н. при лица, които видимо не са под въздействие на наркотици. Служителите на място много често могат да преценят това. От там насетне трябва да видим, как освен законодателни промени да отворим колкото се може по-бързо четирите нови лаборатории. Това ще облекчи целия процес, уточни министърът, цитиран от БТА.

По неговите думи лабораторията в Плевен трябва да бъде отворена в началото на следващата година. Той посочи също, че всички лаборатории са в различен етап на подготовка.

В отговор на въпрос от парламентарната група на “Има такъв народ“ за техническата обезпеченост на служителите на МВР и условията им на труд министърът каза, че техниката е важна за всички дирекции на МВР, за да могат служителите да си вършат качествено работата. Според него администрацията на ведомството трябва да бъде дигитализирана.

Даниел Митов допълни, че първи на мястото на инцидент обикновено е патологът, тъй като на патрулите им отнема време. Звучи амбициозно, но първият допир до местопроизшествието трябва да бъде на дрон. Той може да отиде, в рамките на няколко минути да е на място и да информира полицаите. Оказва се не толкова скъпо и сложно, допълни министърът.

